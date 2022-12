Galeno e Taremi conduzem dragões à final four

O F. C. Porto garantiu um lugar nas meias-finais da Taça da Liga, após vencer, esta quarta-feira, o Gil Vicente por 2-0, em partida disputada no Estádio do Dragão. A equipa de Sérgio Conceição, que nunca venceu esta prova, vai medir forças com o Académico de Viseu no primeiro jogo da "final four" que se vai disputar em Leiria.

Com duas novidades - Otávio e Taremi - no onze em relação à equipa que venceu o Vizela, no fecho da fase de grupos, o F. C. Porto voltou a entrar com tudo e, logo aos três minutos, chegou ao golo. Otávio isolou Galeno, que não perdoou frente a Kritciuk, mas o lance foi, em primeira instância, anulado pelo auxiliar, devido a fora de jogo.

No entanto, após a revisão por parte do videoárbitro, o remate do luso-brasileiro contou mesmo e, em vantagem, os dragões viram Cláudio Ramos fazer uma defesa atenta para evitar o empate de Fujimoto. Já depois de Galeno ter desperdiçado uma chance para ampliar a vantagem, Fran Navarro introduziu a bola na baliza azul e branca, mas o avançado espanhol estava em posição irregular.

Sérgio Conceição lançou Evanilson para o lugar de Toni Martínez na segunda parte e o brasileiro assinou um passe delicioso para deixar Galeno na cara do golo, mas desta vez Kritciuk levou a melhor no duelo.

A sorte não quis nada com Evanilson que só esteve dez minutos em campo, antes de sofrer uma lesão que obrigou à entrada de Pepê. Pouco depois, foi o extremo a ter de ser assistido, após ficar a sangrar do nariz na sequência de um choque com um defesa gilista, e também acabaria por deixar o encontro mais cedo.

A missão de equipa minhota ficou bem mais complicada aos 63 minutos, quando o lateral Danilo derrubou Galeno, vendo o segundo cartão amarelo e o consequente vermelho. O cenário ficou ainda mais claro apenas cinco minutos depois, quando Otávio fugiu à armadilha do fora de jogo para receber o passe de Wendell e assistir Taremi, que só teve de encostar para o 2-0 final.