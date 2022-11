Gerard Piqué anuncia fim da carreira

O defesa do Barcelona Gerard Piqué anunciou esta quinta-feira que vai terminar a carreira de futebolista, sendo que o último jogo será no sábado, frente ao Almería.

Piqué vai terminar a carreira de futebolista aos 35 anos. Num vídeo publicado nas redes sociais, onde mostra imagens de quando era criança e refere o carinho que tem pelo Barcelona, o defesa espanhol anunciou o fim do percurso enquanto jogador de futebol, referindo que passará a apoiar de fora.

O encontro de sábado diante do Almería irá ser, segundo Piqué, o último no Camp Nou, reforçando que sempre disse que o Barcelona seria o último clube em que competiria.

Formado no Barcelona, Piqué mudou-se para o Manchester United entre 2004 e 2008, com uma época no Zaragoza. Em 2008/2009 transferiu-se para o Barcelona tendo conquistado quatro Ligas dos Campeões (uma delas no Manchester United), três Supertaças europeias, oito Ligas espanholas, sete Taças do Rei e seis Supertaças. Em Inglaterra também foi campeão nacional, título ao qual juntou a Taça da Liga e Taça de Inglaterra. Pela seleção espanhola, foi campeão do Mundo em 2010, e da Europa em 2008 e 2012.