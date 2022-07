Gonçalo Borges renova com o F. C. Porto até 2027

Avançado de 21 anos está a fazer a pré-época com a equipa principal dos dragões.

O F. C. Porto anunciou esta quinta-feira a renovação do contrato de Gonçalo Borges até 2027. O avançado fica blindado com uma cláusula de rescisão de 50 milhões e reforça a aposta dos dragões nas pérolas da formação.

O atacante de 21 anos está a realizar a pré-época com a equipa principal, onde já se estreou na temporada passada, tendo atuado em duas partidas. Visto como um jovem talento com boa prospeção futura, Gonçalo Borges competiu grande parte de 2021/22 na equipa B, onde disputou 28 jogos, tendo apontado cinco golos e quatro assistências.