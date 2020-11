Gonçalo Paciência desolado com nova lesão num joelho

Ontem às 23:36 Facebook

Twitter

Partilhar

O avançado português Gonçalo Paciência, dos alemães do Schalke 04, utilizou as redes sociais para dar conta de que foi operado esta segunda-feira a uma lesão no joelho, mostrando-se desolado por ter de voltar a parar por tempo indeterminado.

"Às vezes fazes tudo bem, tomas conta de ti, treinas, recuperas, fazes do teu corpo a tua prioridade, fazes tudo para não ter lesões, porque isso é o que mais nos apavora na carreira..., mas ainda assim o mundo colapsa num instante: sofri novamente uma lesão e acabei de acordar da operação, que foi um sucesso. Vou ficar afastado da equipa algum tempo", começou por escrever o avançado português do Schalke 04.

E prosseguiu: "A história volta a repetir-se: agora tens de te desafiar outra vez, recuperar e mostrar o quanto és bom e a força e resiliência que tens para te levantares depois de uma nova queda. Tem sido assim ao longo da minha vida. Uma lesão outra vez e parece que é algo normal na minha carreira, da qual não vou estar protegido. Toda a minha vida, com todos os altos e baixos, demonstrei sempre que sou sempre capaz de me tornar mais forte e que posso estar ao mais alto nível e sim, desta vez, voltarei a deixar orgulhosos todos os que gostam de mim. É uma paixão e pelas paixões devemos dar a vida, porque é isso que nos faz viver".

O Schalke 04 está em último lugar na Liga Alemã e o jogador pediu desculpa aos colegas de equipa por não poder dar o contributo neste momento. "A todos os meus colegas de equipa desculpem por vos deixar neste momento tão difícil, mas acredito em vocês e apoio-vos. Estamos juntos e juntos iremos erguer-nos outra vez. Sinto orgulho por estar neste grande clube e estou certo que serei feliz de Azul e Branco! Vejo-vos em breve na Veltins Arena para lutar pelo nosso clube. Boa sorte", finalizou Gonçalo Paciência.