Guarda-redes apontado ao F. C. Porto e Gilberto perto do Bahia

Colombiano Kevin Mier, de 23 anos, foi associado pela imprensa do país a um interesse do F. C. Porto, no contexto de uma eventual saída de Diogo Costa. No Benfica, o lateral-direito Gilberto está na porta de saída.

F. C. Porto: A SAD portista pode estar na iminência de transferir Diogo Costa e, por isso, sonda o mercado em busca de um guarda-redes. Chamado à seleção da Colômbia, Kevin Mier foi apontado pela imprensa "cafetera" ao Dragão, embora o Tottenham também surja como potencial interessado. Formado no Atlético Nacional, e com passagens no Santa Fé e Valledupar, Mier está na equipa de Medellín há três épocas, sendo que nas duas últimas foi o titular. Fez 46 jogos em 2022 e este ano já leva 21 jogos.

Benfica: Segundo o site brasileiro "Globoesporte", o lateral Gilberto, de 30 anos, tem acordo com o Bahia, orientado pelo português Renato Paiva, atual 15.º classificado do Brasileirão. De acordo com o portal, para que a transferência seja consumada falta ainda acertar tudo com o Benfica. Gilberto sagrou-se campeão na Luz em 2022/23, mas perdeu espaço na parte final da época, chegando a ser preterido por Aursnes, adaptado à posição, quando o dinamarquês Bah esteve lesionado. Na festa do título, deixou antever que poderia estar de saída: "Ficaria muito triste se saísse daqui e não conseguisse entregar o título aos adeptos".

Sporting: O lateral-direito Bellerín vai sair de Alvalade e, segundo o jornal "Diário de Sevilha", está muito perto de assinar pelo Bétis, faltando apenas a confirmação de uma saída no plantel do clube andaluz, para que se abra a possibilidade da inscrição do jogador no próximo campeonato espanhol.

Famalicão: O clube minhoto anunciou a assinatura de um contrato de cinco temporadas com o central Otávio Ataíde, que jogou a segunda metade da época passada na equipa de João Pedro Sousa, por empréstimo do Flamengo. O defesa assinou até junho de 2028.

Chaves: O clube flaviense oficializou a contratação do treinador José Gomes, que sucede a Vítor Campelos, poucos dias depois de ter saído do Marítimo, clube onde não conseguiu evitar a descida à Liga 2, após a derrota no play-off com o Estrela da Amadora.

Boavista: O extremo Kenji Gorré, de 28 anos, deixa o Bessa a custo zero e segue para o Catar, tendo assinado um contrato de dois anos com o Umm Salal. É a segunda saída de peso do plantel axadrezado nos últimos dias, depois de o avançado Yusupha ter rumado igualmente ao Catar, mas para jogar no Al Markhiya.

Paços de Ferreira: Agora na Liga 2, o clube pacense anunciou a contratação do treinador Ricardo Silva, que sucede a César Peixoto. O técnico, de 41 anos, vem de duas subidas seguidas no LANK Vilaverdense, do Campeonato de Portugal para a Liga 3 em 2021/22 e depois para a Liga 2, em 2022/23.

Marítimo: Também despromovido à Liga 2, o Marítimo apresentou, esta sexta-feira, Tulipa como novo treinador, após a saída de José Gomes. O técnico, de 50 anos, esteve no Vizela na época passada, conduzindo a equipa minhota a um tranquilo 11.º lugar na Liga.

S. João de Ver: Filipe Gonçalves deixa o comando dos juniores do Lourosa para assumir o leme da equipa do concelho de Santa Maria da Feira, que desceu este ano da Liga 3 ao Campeonato de Portugal.

Manchester United: O guarda-redes De Gea termina contrato daqui a poucos dias com o clube de Old Trafford, mas segundo a imprensa inglesa as negociações para uma eventual renovação continuam em aberto. O tema pode ter ligação com o F. C. Porto, pois o United tem sido dado como interessado em Diogo Costa, o que poderá fazer menos sentido se o guarda-redes espanhol vier, de facto, a renovar.

Atlético Mineiro: Luiz Felipe Scolari vai retomar a carreira de treinador, ao serviço do clube de Minas Gerais, tendo assinado um contrato por ano e meio, até dezembro de 2024. O Atlético Mineiro chegou a sondar o português Bruno Lage, mas a opção acabou por recair em Felipão, que deixa assim o cargo de diretor técnico do Athletico Paranaense.