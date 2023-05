Guarda-redes do Sporting tem prova de fogo frente ao Benfica

Rui Farinha Hoje às 20:00 Facebook

Franco Israel vai substituir o espanhol Adán no jogo que pode dar o título aos encarnados. Uruguaio nunca perdeu em casa em provas nacionais.

Dois meses depois, Franco Israel volta à baliza dos leões, frente ao Benfica, num duelo que promete ser eletrizante. Face à expulsão de Adán, frente ao Marítimo, o guarda-redes, de 23 anos, tem novo teste de fogo após ter realizado, esta época, seis jogos. O saldo é equilibrado: três vitórias e três derrotas, encaixando cinco golos no total. Em provas nacionais disputadas em casa, o Sporting venceu sempre com Franco Israel.

O jogo de pior memória ocorreu fora diante do Varzim (0-1), que ditou o afastamento do Sporting na Taça de Portugal, enquanto na Champions, também com o uruguaio, perdeu duas vezes com o Marselha (1-4 e 0-2). Ao invés, a titularidade de Israel na Taça da Liga, em casa com o Farense (6-0) e com o Marítimo (5-0), revelaram-se sinónimo de vitória, assim como ante o Boavista (3-0), em Alvalade, no campeonato.



O plantel regressou ontem de manhã à preparação, poucas horas depois do duelo com o Marítimo, e Ruben Amorim não contou com três lesionados: St. Juste, Jovane e Chermiti. Apenas o último pode voltar a tempo de defrontar o Benfica.