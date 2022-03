Guardiola: "Ucrânia? Os políticos são todos uns fracassados"

JN Hoje às 17:06 Facebook

Pep Guardiola, técnico do Manchester City, adversário do Sporting no jogo desta quarta-feira, não poupa críticas aos políticos de todo o mundo pelo conflito armado que se vive na Ucrânia, após a invasão russa. "É o fracasso absoluto do ser humano e das instituições politicas".

O treinador dos "citizens" foi particularmente duro para com a inação prática das várias lideranças. "O mundo está quieto, continua calado. Não as pessoas, mas os governos de todo o mundo, que deveriam tomar decisões e dizer que isto não pode acontecer e deixam que aconteça", sublinhou o treinador do City em declarações à Eleven Sports.

O responsável admite que gostaria de ajudar Zinchenko - ucraniano do City - e todo o povo ucraniano. "Mas, infelizmente são palavras... gestos. O drama agora é que se destroem países porque uma pessoa decide que há que destruir e aniquilar pessoas inocentes", destacou.

Guardiola criticou a atuação da NATO, Estados Unidos e da União Europeia. "É o fracasso absoluto do ser humano, das instituições políticas", atirou. O espanhol lembra que a função dos políticos é a de servir "para que possamos viver um pouco melhor". "No final, nós é que trabalhamos e pagamos impostos, eles só têm de se preocupar que estas coisas não aconteçam. São todos uns fracassados, todos. Pensemos nos nossos "países", Portugal e Catalunha, e que apareça um senhor agora a atacar-nos. Matar os nossos familiares e amigos, perdes tudo e tens de te exilar", sublinhou.