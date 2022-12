Guerreiros obrigam águia a descer à terra

Benfica sofre a primeira derrota da época e permite a aproximação do F. C. Porto, que está a cinco pontos de distância. Ricardo Horta bisa.

Não há equipas invencíveis. Artur Jorge bem avisou e os arsenalistas cumpriram. O Braga infligiu ao Benfica a primeira derrota da época, ao bater as águias por 3-0, com destaque para o bis de Ricardo Horta, que no verão esteve associado aos encarnados. A formação de Roger Schmidt vê agora a distância para o F. C. Porto, segundo classificado, reduzir-se de oito para cinco pontos.

Nos últimos sete jogos entre os dois conjuntos houve mais de dois golos, por isso perspetivava-se uma bela partida naquele que foi o encontro de fecho de 2022. O Braga, à procura de apagar da memória a goleada (5-0) sofrida contra o Sporting, na Taça da Liga, não podia ter pedido um melhor arranque. Depois de uma bola parada, um ressalto foi parar aos pés de Abel Ruiz, que fez o primeiro para os guerreiros. Durante o jogo, o avançado causou muitas dores de cabeça aos encarnados, sobretudo a António Silva, que teve dificuldades em conter o espanhol. As águias tiveram mais posse de bola, mas não conseguiram criar perigo junto da baliza e o Braga cresceu.