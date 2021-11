Hamilton penalizado em cinco lugares

JN/Agências Hoje às 21:50 Facebook

O piloto britânico Lewis Hamilton (Mercedes) foi penalizado em cinco lugares para a corrida do Grande Prémio do Brasil, agendada para domingo, naquela que será a 19.ª prova do Mundial de Fórmula 1.

Em causa está a mudança para um novo motor de combustão interna, a quinta esta temporada, já confirmada pela FIA e que vai afetar o britânico, não para a corrida sprint de sábado, mas apenas para a corrida de domingo. Significando que mesmo que Hamilton vença a corrida sprint sai no sexto lugar na grelha de partida.

Os pilotos podem fazer até três trocas na unidade de potência ao longo do campeonato, mas a partir da quarta mudança, perdem posições de largada no fim de semana.

A qualificação começou a disputar-se às 19.00 horas desta sexta-feira, a corrida sprint é às 19.30 horas de sábado e a largada está marcada para as 17.00 horas de domingo.