Ineficácia do leão castigada pelo selo certeiro de Luis Diaz

Nuno Santos inaugurou o marcador na primeira parte, colombiano fez o empate, na segunda. Martínez expulso

Sporting e F. C. Porto empataram (1-1) numa partida rica do ponto de vista da intensidade, cheia de oportunidades de golo e também fértil em cartões - 12 amarelos e um vermelho. O grande beneficiado do clássico acaba por ser o Benfica, isolado na liderança do campeonato e com mais quatro pontos do que os leões e os dragões. O Sporting foi mais forte na primeira parte, teve oportunidades para construir um resultado avantajado - Nuno Santos inaugurou o marcador - e, na segunda, a frieza e o acerto portista possibilitaram o empate. Sérgio Conceição arriscou na utilização dos três jogadores (Uribe, Luis Díaz e Corona) que chegaram na sexta-feira à noite, provenientes das seleções, mas acabou por ganhar a aposta. O mexicano fez a assistência para um golo em arco de Díaz.

O F. C. Porto entrou bem na partida, mas pouco a pouco ficou enredado na estratégia de Ruben Amorim. Apesar de ausências importantes, como a de Pedro Gonçalves, os leões, bastante motivados, impuseram um ritmo muito forte e enorme pressing em todo o campo. Além disso, foram tremendamente eficazes. O primeiro golo chegou na primeira oportunidade, por Nuno Santos, que emendou com sucesso um cruzamento de Porro, isolado na direita.

Os laterais leoninos causaram sempre mossa ao F. C. Porto, que se apresentou em Alvalade com um onze inesperado. Mas, à exceção de uma oportunidade falhada por Corona - isolado, cabeceou ao lado -, os dragões nunca se deram bem com a energia do campeão nacional e tiveram de agradecer a Diogo Costa o facto de a sua baliza ter permanecido inviolada. Nuno Santos, isolado, desperdiçou duas oportunidades flagrantes. A ineficácia acabou por custar muito caro.

O elevado número de cartões amarelos também teve peso na estratégia. Conceição operou duas substituições antes do intervalo devido ao risco de expulsão e, após o intervalo, o F. C. Porto conseguu fechar mais atrás e obter um melhor equilíbrio tático. Persistente e com paciência, acabou por conseguir o empate, aos 70 minutos, por Díaz. A seguir, o Sporting voltou a estar por cima, mas Pepe, em dois momentos cruciais, evitou males maiores. No fim, Martínez foi expulso por duas faltas consecutivas. O leão merecia mais, mas só pode culpar-se de si próprio.

