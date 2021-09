F. C. Porto "aquém do que poderia ter feito", admite Conceição

Eduardo Pedrosa Costa Hoje às 00:04 Facebook

Na conferência de imprensa após o encontro frente ao Sporting, Sérgio Conceição explicou que o F. C. Porto poderia ter feito mais em relação àquilo que foi o trabalho de preparação para este Clássico.

Sérgio Conceição explicou que a equipa entrou bem, mas que o Sporting conseguiu o golo no período em que o F. C. Porto tinha menos domínio. O técnico acredita que os dragões ficaram aquém daquilo que poderiam ter feito. "A equipa esteve aquém do que tínhamos trabalhado para este jogo, não apresentámos nenhuma desculpa, devíamos ter feito mais", revelou, acrescentando que, no segundo tempo, os azuis e brancos melhoraram.

"Houve uma intranquilidade na equipa a perder bolas em zonas proibidas, que sabíamos que não podíamos perder, esses erros individuais originaram situações de golo. Na segunda parte estivemos mais organizados defensivamente, mas não foi um jogo muito bonito a nível técnico", assumiu.

O treinador portista abordou a questão da arbitragem, referindo que os jogadores estiveram "algo nervosos" tendo em conta o critério nos cartões utilizado pelo árbitro Nuno Almeida, um dos motivos pelo qual Conceição substituiu Marcano e Bruno Costa, ambos amarelados, antes do intervalo. "Tinha que mexer na equipa, arriscava acabar a primeira parte com expulsões. O critério do árbitro é controlar o jogo de início mas nestes clássicos jogadores têm picardia que fazem parte do futebol".

Apesar do considerar que a equipa cresceu na segunda parte, o empate não é um resultado agradável para o F. C. Porto. "Não estamos contentes em empatar em casa do campeão nacional, somos uma equipa de alto nível e, apesar de não termos estado no nosso melhor, mantivemo-nos competitivos", disse.

Questionado acerca do intercâmbio de equipas de arbitragem no futebol português, Conceição deixou um elogio: "Os nossos árbitros não são inferiores a nenhuns outros da Europa".