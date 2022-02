Ingleses seguem Palhinha de perto

Newcastle, Manchester United e Wolverhampton, de Bruno Lage, observaram o médio no Clássico

Depois de um mercado de inverno movimentado em Alvalade, o Sporting já está a colocar em marcha a operação de 2022/2023, sabendo que as principais figuras do plantel têm sido seguidas de perto pelos principais emblemas europeus. Um dos jogadores bem referenciados é João Palhinha, médio que cumpre a segunda temporada em Alvalade depois do empréstimo de duas épocas ao Braga e que é o sétimo atleta do plantel com mais minutos.

Aos 26 anos, cumpre 27 em julho, Palhinha terá oportunidade este verão para se aventurar no estrangeiro e tem em Inglaterra vários interessados. O novo rico Newcastle é um deles, aos quais se juntam Manchester United e o Wolverhampton, liderado por Bruno Lage. Estes são apenas alguns clubes que têm enviado observadores para os jogos do Sporting e todos estiveram presentes no clássico com o F.C. Porto, onde Palhinha saltou do banco durante a segunda parte. A SAD leonina recebeu sondagens em janeiro pelo jogador, sendo que nenhuma se concretizou, mas sabe o JN que no verão haverá abertura para negociar a saída do jogador, num valor nunca inferior a 30 milhões de euros, metade da cláusula de rescisão que tem anexa ao contrato, que é válida até 2026.