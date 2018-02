JN Ontem às 23:07 Facebook

Twitter

Gelson Martins vai falhar a visita ao Dragão na próxima jornada. Durante os festejos do golo que deu a vitória ao Sporting esta segunda-feira, frente ao Moreirense (1-0), o avançado luso tirou a camisola para mostrar uma mensagem de apoio a Rúben Semedo e viu o segundo cartão amarelo.

Na camisola de Gelson, podia ler-se a inscrição "Cu bo ti fim de mundo" (Estou contigo até ao fim do mundo), dirigida a Semedo, que está a ser julgado em Espanha por envolvimento em atividade criminosa

O central do Villareal - que entretanto suspendeu o contrato e o salário do jogador - é suspeito de ter, juntamente com outras duas pessoas, sequestrado um homem, a quem, sob ameaça com uma pistola, terá retirado as chaves do apartamento, de onde terá roubado dinheiro e objetos.

O futebolista internacional sub-21 está em prisão preventiva, sem possibilidade de pagamento de fiança, desde quinta-feira passada, por decisão de um tribunal espanhol, que fundamentou a medida de coação com a possibilidade de continuação de atividade criminosa.