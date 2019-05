Sofia Esteves Teixeira Hoje às 21:15 Facebook

Antes do início do F. C. Porto - Aves, o Estádio do Dragão homenageou Iker Casillas, que esta semana foi internado de urgência devido a um problema cardíaco. Depois de os jogadores entrarem em campo com a faixa "Força, Iker!", foram os milhares de adeptos a dar apoio ao guarda-redes espanhol.

Veja o momento: