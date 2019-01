A mensagem que Sala enviou no avião: "Parece que está a cair aos pedaços"

JN Hoje às 22:56 Facebook

Diego Rolán, antigo colega do argentino Emiliano Sala, que seguia a bordo de um avião privado que desapareceu dos radares, no Canal da Mancha, partilhou uma mensagem enviada pelo jogador a um grupo de amigos, em que comentava a turbulência do voo.

"O Emiliano mandou uma mensagem a um amigo a partir do avião e disse-lhe que tinha medo. Que se não o encontrassem já sabiam que algo se tinha passado", revelou o uruguaio, antigo colega de Sala aquando da passagem de ambos pelo Bordéus, em declarações ao programa "Las Voces del Fútbol", da Rádio 1010 AM.

O jornal desportivo argentino "Olé" revelou, mais tarde, a mensagem áudio enviada por Sala a amigos num grupo de WhatsApp.

O jogador, comprado pelo Cardiff City ao francês Nantes, disse aos companheiros que o voo estava a sofrer muita turbulência. Apesar não falar num tom de urgência, como alguém que vive uma tragédia, mostrou-se assustado perante tanto movimento aparentemente anormal.

"Olá manos, como é que vocês estão, malucos? (...) Estou aqui a bordo de um avião que parece estar prestes a desmoronar. Estou a ir para Cardiff, amanhã já começamos. De tarde começamos a treinar na minha nova equipa", começou por dizer o argentino de 28 anos.

"Se numa hora e meia, não tiverem notícias minhas, já sabem o que aconteceu... Que medo que tenho!", continuou Sala, numa mensagem que viria a ser uma premonição.

Emiliano Sala viajou na segunda-feira à noite para Inglaterra, para fechar o acordo de transferência com o Cardiff, quando o avião privado em que seguia e que fazia a ligação entre França e Inglaterra desapareceu dos radares na zona de Guernsey, no Canal da Mancha. As buscas iniciaram-se de imediato e foram intensificadas esta terça-feira, mas ainda sem sinal da aeronave.