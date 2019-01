Avião que transportava jogador argentino que jogou em Portugal desapareceu

JN Hoje às 10:28 Facebook

O jogador argentino Emiliano Sala, contratado pelo Cardiff City, equipa que milita na Premier League, seguia a bordo do avião que desapareceu dos radares quando fazia a ligação entre França e Cardiff, Inglaterra.

Segundo reporta a BBC, citando fontes oficiais, o avançado, de 28 anos, que tinha sido contratado pela equipa galesa ao Nantes, é um dos passageiros que o avião Piper Malibu transportava, quando, na segunda-feira à noite, foi dado como desaparecido quando sobrevoava as Ilhas do Canal. A confirmação foi feita por Frederic Solano, da Direção Geral da Aviação Civil Francesa.

O Cardiff reagiu ao incidente confirmando que estava a trabalhar na clarificação do que tinha acontecido. "Estamos muito preocupados com as últimas notícias", disse Mehmet Dalman, responsável pelo clube.

De acordo com o jornal desportivo "L'Équipe", o avião deveria ter aterrado em solo galês na segunda-feira, mas desde as 20 horas, quando fez a última comunicação com a torre de controlo, que não se sabe nada sobre a localização do avião privado.

A polícia local confirmou que um barco saiu de Alderney às 20.50 horas, mas que não encontrou qualquer vestígio do aparelho. Os ventos fortes que se registavam no local obrigaram as equipas de resgate a pararem as buscas, que foram reiniciadas esta terça-feira de manhã.

Dos distritais em Portugal ao sucesso em França

Emiliano Sala, que se destacou na última época ao serviço do Nantes, apontando 13 golos, já passou por Portugal, na época 2009/2010, atuando no modesto FC Crato. Segundo o Mais Futebol, o único jogo que o atleta fez foi em dezembro de 2009, frente ao Gafetense, a contar para Campeonato Distrital da Associação de Futebol de Portalegre.

O jogador argentino rumou depois à equipa B do Bordéus e com 23 anos conquistou o lugar na equipa principal. Passou depois pelo Nantes e tinha agora assinado, a troco de quase 20 mil euros, pelo Cardiff City. O avançado argentino tinha viajado para Nantes para se despedir dos companheiros do clube em que esteve nas últimas três épocas e meia.