Benfica conquista Supertaça com goleada frente ao Sporting

Hoje às 22:42 Facebook

Twitter

Partilhar

O Benfica venceu, este domingo, pela oitava vez, a Supertaça, ao golear o Sporting, por 5-0, no Estádio Algarve. Rafa, Pizzi (bis), Grimaldo e Chiquinho marcaram os golos dos encarnados.

Os golos de Rafa, aos 40 minutos, Pizzi, aos 60 e 75, Grimaldo, aos 64, e Chiquinho, aos 90, permitiram à equipa treinada por Bruno Lage alcançar o triunfo mais volumoso sobre o rival lisboeta em 33 anos (reeditando o 5-0 de 1986) e igualar o número de títulos do Sporting, que terminou reduzido a 10 jogadores, devido à expulsão de Doumbia, aos 89.

O Benfica equilibrou também o histórico de confrontos com o Sporting em jogos da Supertaça, com dois triunfos para cada lado (as águias impuseram-se em 1980 e 2019 e os leões em 1987 e 2015), numa prova dominada pelo F. C. Porto, com 21 troféus, mais do que todas os outros vencedores juntos.