Benfica confirma buscas e reitera confiança em Paulo Gonçalves

Clube encarnado mostra-se disponível para colaborar com a justiça e reitera confiança no assessor jurídico Paulo Gonçalves. Encarnados vão pedir audiência à Procuradora-Geral da República.

O Benfica reagiu, em comunicado, à detenção de Paulo Gonçalves, assessor jurídico da SAD do clube encarnado, e "confirma a realização de buscar às suas instalações no âmbito de um processo de investigação sobre eventual violação do segredo de justiça e reitera a sua total disponibilidade em colaborar com as autoridades no integral apuramento da verdade".

Além disso, o emblema da águia reforça: "A Sport Lisboa e Benfica SAD manifesta a sua confiança e convicção de que o Dr. Paulo Gonçalves terá oportunidade, no âmbito do processo judicial, de provar a legalidade dos seus procedimentos. A Sport Lisboa e Benfica SAD informa que irá pedir com carácter de urgência uma audiência à Senhora Procuradora-Geral da República, pelas reiteradas e constantes violações do segredo de justiça, sobre os processos que envolvem o clube, numa estratégia intencional e com procedimentos fáceis de serem investigados, como hoje foi claramente comprovado".