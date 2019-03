Benfica está nos quartos de final da Liga Europa

Sofia Esteves Teixeira Hoje às 22:38, atualizado às 23:01 Facebook

O Benfica venceu (3-0), esta quinta-feira, o Dinamo Zagreb no Estádio da Luz em jogo a contar para a segunda mão dos oitavos de final da Liga Europa. Jonas, Ferro e Grimaldo marcaram os golos que asseguraram uma vaga nos quartos.

Com algumas surpresas no onze - Jonas e João Félix ficaram no banco e Jota, Yuri Ribeiro e Fejsa foram titulares -, o Benfica não conseguiu criar grandes lances de perigo, à exceção de um remate de Rafa, perto do intervalo, que obrigou a uma defesa apertada de Livakovic.

Na segunda metade, Jonas saltou do banco para inaugurar o marcador. Após uma assistência de Pizzi, Jonas rematou de primeira e não deu hipótese de defesa a Livakovic. Estava empatada a eliminatória, depois da derrota (1-0) na Croácia.

Já no prolongamento, o Benfica garantiu a passagem com dois golaços. Primeiro, por Ferro. Após mau alívio de Theóphile, o jovem central atirou uma bomba que só parou no fundo da baliza croata. Pouco depois, logo após o Zagreb ficar reduzido a dez jogadores após expulsão de Stojanovic, Grimaldo também fez o gosto ao pé com um remate fora da área.

Conheça os possíveis adversários do Benfica nos quartos de final:

Chelsea (Inglaterra)

Valência (Espanha)

Nápoles (Itália)

Arsenal (Inglaterra)

Eintracht Frankfurt (Alemanha)

Slávia Praga (República Checa)

Villarreal (Espanha)