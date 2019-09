Benfica perde frente ao Leipzig na Luz

Sofia Esteves Teixeira Hoje às 21:53, atualizado às 22:35 Facebook

O Benfica perdeu (2-1), esta terça-feira, frente ao Leipzig no Estádio da Luz na primeira jornada da fase de grupos da Liga dos Campeões. Timo Werner (2) e Seferovic foram os autores dos golos.

Com algumas novidades no onze - Jota, Cervi e Tomás Tavares alinharam de início - o Benfica teve a primeira grande oportunidade aos 69 minutos. Na sequência de um pontapé de canto de Nuno Tavares, Pizzi rematou cruzado, falhando a baliza por muito pouco. Não marcou a equipa encarnada, marcou o Leipzig no minuto seguinte: Após uma bola longa, Poulsen amorteceu na área e deixou para Werner aparecer e rematar para o fundo das redes de Vlachodimos.

Nove minutos depois, Timo Werner bisou. Inicialmente foi assinalado fora de jogo a Sabitzer, que assistiu Werner, mas o VAR analisou a jogada e determinou que o jogador do Leipzig estava em posição legal.

Aos 84 minutos, foram os encarnados a marcar. Após uma ação rápida pela direita, Rafa deu para Seferovic que, de pé esquerdo, reduziu para o Benfica. No minuto seguinte, os papéis inverteram-se e foi Rafa a ter o golo nos pés, mas o remate do português saiu ao lado.

No outro jogo do grupo, Lyon e Zenit empataram 1-1. Na próxima jornada, a 2 de outubro, o Benfica defronta o Zenit na Rússia.