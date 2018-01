Brasileira surfou onda gigante na Nazaré e pode entrar no Guinness

Hoje às 12:59 Facebook

A brasileira Maya Gabeira pode ser a primeira mulher a entrar para o Guinness por surfar uma onda gigante, uma "parede" de 24 metros, na Nazaré.

A primeira vez que enfrentou uma onda gigante na Nazaré, domingo, quatro anos após um grave acidente nas mesmas águas, Maya Gabeira cavalgou a melhor onda da carreira. É, agora, candidata a primeira surfista feminina no Guinness e põe em causa o atual recorde absoluto, de Garrett McNamara, que entretanto terá sido superado pelo português Hugo Vau.

Apoiada pelo franco-brasileiro Eric Ribeiro, Maya completou uma onda de esquerda, estimada em cerca de 24 metros, pouco acima dos 23,8 que são recorde de McNamara, homologado pelo Guinness, em 2011.

A surfista brasileira vai dar entrada da medição da onda na World Surf League. Depois, a marca será enviada para o Guinness. "Porque não medir e registar um recorde mundial de maior onda surfada por uma mulher no Guinness como têm os homens", questionou, no Facebook.

"Seria importante para nós atletas mulheres ter essa oportunidade! Sendo o recorde meu ou não, as mulheres merecem reconhecimento", acrescentou, na página pessoal do Facebook, juntamente com um vídeo dos melhores momentos de um momento histórico. "Um dia inesquecível", segundo a surfista.