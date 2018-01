Hoje às 12:23, atualizado às 12:39 Facebook

Twitter

Partilhar

O surfista Hugo Vau apanhou a "Big Mama", a maior onda do Mundo, quinta-feira, na Nazaré. Recorde terá de ser homologado pelo Guinness.

A medição não é oficial, mas estima-se que Hugo Vau tenha surfado uma onda de 35 metros, "que pode ser a maior já surfada", constata o site "Surfer Today".

Após sete anos de espera, a "Big Mama" voltou à Nazaré. O português Hugo Vau estava a postos e fez-se ao mar para um momento histórico, com o apoio do brasileiro Alex Botelho e de Marcelo Luna, no "jet ski" de apoio.

"Na Nazaré, ninguém faz nada sozinho", comentou Hugo Vau, pouco preocupado com o hipotético recorde. "É irrelevante. Infelizmente, não há ainda um método cientifico por isso a medição é feita em comparação com o tamanho do surfista. O importante é ir para a água, divertir-se e regressar vivo", acrescentou, em declarações ao "Surfer Today".

O melhor do Jornal de Notícias no seu email Fechar Agora pode subscrever gratuitamente as nossas newsletters e receber o melhor da atualidade com a qualidade Jornal de Notícias. Subscrever

A onda vai ser escrutinada pela Liga Mundial de Surf (WSL, na sigla original) e, eventualmente, enviada para os Recordes do Mundo do Guinness, para validação oficial.

O recorde atual pertence a Garrett McNamara, que surfou uma onda de 23,7 metros, na Nazaré, a 9 de novembro de 2011, segundo os Recordes do Mundo do Guinness.