"CD da FPF assume existência de claques no Benfica", diz F. C. Porto

O diretor de Comunicação do F. C. Porto, Francisco J. Marques, afirmou, esta terça-feira, que o Conselho de Disciplina (CD) da Federação Portuguesa de Futebol (FPF) reconheceu a existência de duas claques do Benfica, depois dos processos sumários anunciados pelo organismo que gere a disciplina no futebol português.

"O CD assume a existência das claques do Benfica. Nos processos sumários, pode ler-se que num sector reservado aos GOA [Grupo Organizado de Adeptos], Diabos Vermelhos e No Name Boys. O CD assume a existência de grupos organizados de adeptos, das claques. As tais duas claques que toda a gente sabe que existem, mas que o presidente do Benfica diz que não existem", afirmou o responsável pela comunicação portista, pedindo esclarecimentos.

"Se calhar [as claques] já estão legalizadas e nós não sabemos, porque a documentação oficial da FPF refere-as como grupo organizado de adeptos. Isto exige esclarecimentos suplementares do IPDJ [Instituto Português do Desporto e Juventude], do Benfica e da FPF", pediu Francisco J. Marques, lembrando que "não se pode andar a brincar ao futebol".