Clube dá jogador como morto e Liga faz minuto de silêncio. Mas afinal estava vivo

A história insólita aconteceu na Irlanda. O Ballybrack FC, atualmente na Leinster Senior League, deu um jogador como morto num acidente de mota. A Liga avisou os outros clubes do sucedido e mandou fazer um minuto de silêncio em memória do jogador que afinal... estava vivo e de boa saúde.

Fernando Nuno Lafuente está em grande destaque na Irlanda, ainda que seja por um motivo invulgar. O Ballybrack FC, da Leinster Senior League, anunciou a morte do jogador num acidente de mota. O clube irlandês notificou a Liga do falecimento do espanhol e, imediatamente, o organismo avisou o sucedido ao resto dos clubes. Ficou decidido que seria prestado um minuto de silêncio, em homenagem a Fernando, e que o jogo entre o Ballybrack FC e o Arklow Town FC fosse cancelado. Contudo... o jogador estava vivo.

Em entrevista ao canal público irlandês RTE, David Moran, diretor da Leinster Senior League, confirmou que o episódio não passou de uma mentira.

"O jovem não morreu num acidente de mota na quinta-feira. Ele regressou a Espanha há quatro ou cinco semanas. A Leinster Senior League queria mostrar a sua solidariedade para com a família, para ver se podíamos ajudá-los a ultrapassar esta fase difícil. Decidimos, então, viajar até Espanha no sábado. De repente, alguma coisa clicou. Como é que alguém morreu tão repentinamente na quinta-feira e já estávamos a viajar até Espanha no sábado? Fomos ver os hospitais, tudo. Não encontrámos nada sobre ele. Obviamente, alguns dos companheiros de equipa abriram a boca nas redes sociais e disseram que tinha voltado a Espanha há quatro semanas", explicou.

Enviaram-me um monte de artigos e notícias e foi assim que descobri que estava morto

O próprio jogador explicou a situação a uma rádio irlandesa: "Basicamente, não estou morto. Ligaram-me a dizer que era famoso, enviaram-me um monte de artigos e notícias e foi assim que descobri que estava morto".

"Estava ciente que havia alguma história sobre mim, mas pensei que tinham dito que tinha partido uma perna ou algo menos sério... Tiraram-me do grupo do WhatsApp no sábado e foi aí que soube que alguma coisa estava a passar-se", afirmou, garantindo que o clube já lhe pediu desculpa, falando em "dificuldades" do emblema irlandês.

"O Ballybrack provavelmente estava a ter dificuldades em arranjar jogadores para o jogo. Lembrem-se que estes jovens não são profissionais. Não creio que se devesse ao medo de jogar contra o Arklow", explicou.