Conceição e plantel regressaram dos balneários para falar com os adeptos

Depois da vitória (4-0) frente ao Aves no Estádio do Dragão, a equipa azul e branca, ao contrário do habitual, não fez a roda em campo junto à Claque Super Dragões mas sim no centro do relvado. Os adeptos assobiaram mas Sérgio Conceição e o plantel regressaram dos balneários para falar com os adeptos.

Herrera, capitão de equipa, fez questão de deixar uma mensagem: "Estamos mais unidos do que nunca. Vamos dar tudo nestes dois jogos e na final da Taça de Portugal", disse o mexicano.

Veja o momento: