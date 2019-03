Corrida feminina parada quando estava quase a apanhar a dos homens

JN Hoje às 17:05 Facebook

Uma corrida feminina de ciclismo foi parada pela organização quando a líder da prova estava quase a apanhar a caravana da competição masculina, que arrancara 10 minutos antes.

A ciclista suíça Nicole Hanselmann (Bigla Pro) pedalou forte no início da Omloop Het Nieuwsblad, na primeira vez em que participou nesta clássica que corre as estradas das Ardenas, na Bélgica. Saltou do pelotão aos sete quilómetros e, aos 30, seguia com uma vantagem de dois minutos para as concorrentes quando a organização a mandou encostar à berma, para neutralizar a competição feminina.

"Foi um momento estranho para mim. Se calhar eu e as outras mulheres estávamos muito rápidas ou os homens muito lentos", disse Nicole Hanselmann, numa publicação na rede social Instagram. "Já conseguia ver as ambulâncias da corrida masculina", comentou no Instagram, sábado, após a conclusão da prova.

Nicole e as concorrentes ficaram separadas por escassos metros, enquanto a prova esteve parada. Ao retomar a corrida, a organização deu à atleta suíça da Bigla Pro os dois minutos de avanço que tinha. A ciclista foi rapidamente apanhada pelo pelotão e terminou a corrida no 74.º lugar.

"Foi um bocadinho triste para mim porque estava a sentir-me bem. Quando o pelotão vê que estás parada renova a motivação para te apanhar", contou Nicole Hanselmann, em declarações ao site especializado "Cyclingnews".

"O júri disse que teve de neutralizar a corrida porque estávamos muito perto da corrida masculina", acrescentou em declarações àquela publicação especializada em ciclismo.

A corrida foi ganha pela holandesa Chantal Blaak, da Boels-Dolmans, que fugiu perto do fim e ganhou 28 segundos de avanço a um grupo perseguidor, cumprindo os 123 quilómetros da prova em 3:20.58 horas, entre Gent e Ninove.

A italiana Marta Bastianelli, Team Virtu Cycling, e a holandesa Jip van den Bos, da Boels-Dolmans, fizeram a guarda-de-honra da ex-campeã do mundo e campeã holandesa em título.

Em masculinos, a vitória sorriu ao checo Zdenek Stybar, Deceuninck-Quick Step, a cortar a meata isolado, ao completar os 200 quilómetros da prova em 4:53.17 horas. Os belgas Greg Van Avermaet, CCC, e Tim Wellens, Lotto Soudal, completaram o pódio.