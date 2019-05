Cristiano Ronaldo envia mensagem a Iker Casillas

Sofia Esteves Teixeira Hoje às 17:44 Facebook

Cristiano Ronaldo deixou esta quarta-feira uma mensagem a Iker Casillas, desejando rápidas melhoras ao guarda-redes do F. C. Porto que esta quarta-feira sofreu um enfarte agudo do miocárdio durante o treino.

Colega de Iker Casillas no Real Madrid de 2009 a 2018, Cristiano Ronaldo fez questão de deixar uma mensagem de solidariedade ao guarda-redes do F. C. Porto. Através do Instagram, o internacional português desejou as melhoras ao espanhol.

"Muita força, amigo. Que recuperes rápido", escreveu.

Esta quarta-feira, Iker Casillas foi internado de urgência devido a um problema cardíaco. O F. C. Porto já esclareceu que o guarda-redes espanhol sofreu um enfarte agudo do miocárdio e está, neste momento, bem, estável e com o problema cardíaco resolvido.