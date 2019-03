Eurodeputado socialista ataca Conceição: "Este gajo não presta para nada"

Hoje às 13:28 Facebook

Twitter

Partilhar

Foi através do Twitter que Manuel dos Santos, eurodeputado do Partido Socialista, criticou Sérgio Conceição, treinador do F.C. Porto

Os tweets, que entretanto foram eliminados da rede social, faziam referência à conferência de imprensa do treinador portista, na antevisão ao encontro contra o Feirense, quando afirmou que o jogador do Benfica João Félix tinha passado férias em sua casa no ano passado e que poderia lá regressar.

"Realmente este gajo não presta para nada! É um complexado e aldrabão compulsivo", referiu Manuel dos Santos, que em resposta a outros utilizadores continuou: "Porque é que este grunho passa a vida a dizer "não sou hipócrita"?

"Estou surpreendido com a dimensão mediática que atingiram alguns comentários que publiquei àcerca de afirmações de outros, sobre o treinador do FCP Sérgio Conceição", reagiu esta quinta-feira no Twitter.

"Os meus comentários devem ser entendidos, apesar da sua errada formulação, num quadro de análise desportiva", sublinhou. "Sem embargo, naturalmente, da inadequada formulação que utilizei e que, profundamente, lamento".