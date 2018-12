F. C. Porto atinge feito histórico e a Final Four da Taça da Liga no Jamor

Sofia Esteves Teixeira Hoje às 19:38 Facebook

O F. C. Porto venceu (2-1) o Belenenses no Jamor e somou a 16.ª vitória consecutiva, registo inédito no clube azul e branco, e está na Final Four da Taça da Liga. Segue-se o Benfica nas meias-finais.

Aí vão 16. O F. C. Porto atingiu este domingo uma marca histórica, graças à vitória no Jamor frente ao Belenenses, a 16.ª consecutiva, na última jornada da fase de grupos da Taça da Liga. Os azuis e brancos estiveram a perder, mas conseguiram dar a volta ao resultado na segunda parte.

O Belenenses chegou à vantagem aos quatro minutos, por Reinildo. Na sequência de um livre, Cleylton cabeceou para a defesa incompleta de Vaná e, na recarga, o defesa do Belenenses encostou para o fundo das redes.

Apesar da desvantagem, a equipa de Sérgio Conceição conseguiu a reviravolta na segunda metade do encontro. Aos 53 minutos, após uma jogada na esquerda entre Brahimi e Alex Telles, a bola sobrou para Herrera que devolveu a Brahimi. Este cruzou para Marega, que fez o 1-1.

Dez minutos depois, Soares aproveitou um livre de Alex Telles e, de cabeça, fez o 2-1 para o F. C. Porto. Perto do fim do encontro, Danilo ainda atirou para dentro da baliza de Mika mas o golo foi invalidado por fora de jogo.

Os dragões venceram o Grupo C com 7 pontos, os mesmos do Chaves, que venceu (3-1) o Varzim. Ambas as equipas ficaram com a mesma diferença de golos mas o F. C. Porto segue em frente por ter sete tentos marcados, contra os cincos dos flavienses.

Nas meias-finais da prova, o F. C. Porto vai defrontar o Benfica, vencedor do grupo A, enquanto a outra meia-final vai ser disputada entre o Braga, vencedor do grupo B, e o Sporting, que foi primeiro no grupo D.