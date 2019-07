F. C. Porto desiste de Fábio Coentrão

Arnaldo Martins Hoje às 08:17 Facebook

Afinal, Fábio Coentrão já não vai ser reforço do F. C. Porto. O volte-face na transferência verificou-se na quarta-feira, ao final do dia.

O lateral esquerdo vila-condense era um jogador livre, depois de ter terminado contrato com o Rio Ave, e fazia parte de um leque de jogadores referenciados pelo treinador Sérgio Conceição, que via no internacional português uma boa solução para ser uma alternativa a Alex Telles e, a par disso, uma opção também para o meio-campo. O jogador rejeitou uma oferta do PAOK, da Grécia, para assinar pelo F. C. Porto, mas agora volta a ter o futuro indefinido.

O internacional português já tinha sido uma possibilidade para os dragões na época passada, mas a transferência também se gorou. Desta vez, estava em cima da mesa um acordo de duas épocas (mais uma de opção), contudo, o negócio caiu mesmo antes do jogador realizar exames médicos. Na quarta-feira, o programa "Nas 4 Linhas", do Porto Canal, adiantou que "nunca o F. C. Porto equacionou verdadeiramente o Fábio Coentrão".

A possibilidade do lateral esquerdo reforçar os dragões despoletou uma forte reação dos adeptos nas redes sociais, onde ficou evidente que o passado do jogador, concretamente a ligação ao Benfica e ao Sporting, não está esquecido. Além disso, outros episódios protagonizados pelo internacional português ainda hoje geram muitos anticorpos na massa associativa azul e branca. A prova disso veio, por exemplo, da claque "Coletivo Ultras 95", que até emitiu um comunicado. "As pessoas que sempre insultaram e cuspiram os nossos adeptos (...) não podem vestir a nossa camisola. Não entramos pela vertente desportiva e pela condição física deplorável (...) Pedimos a quem tem o poder de decidir para não avançar com esta contratação", pode ler-se na nota da claque.

O lateral esquerdo Fábio Coentrão, de 31 anos, podia ser o nono jogador a representar os três grandes na história do futebol português. Mas não será esta época que fará parte desse restrito lote de futebolistas.