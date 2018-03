F. C. Porto despede-se da Champions com empate em Liverpool

Ontem às 21:38 Facebook

A participação do F. C. Porto na Liga dos Campeões versão 2017/18 terminou, nesta terça-feira, em Liverpool, com um empate a zero.

Depois da derrota por 5-0 no Dragão, na primeira mão dos oitavos de final da Liga dos Campeões, os azuis e brancos apresentaram-se em Anfield, para a segunda mão, com muitas alterações, mas, apesar do maior domínio da formação inglesa, conseguiram manter a baliza trancada até ao final.

Esta é segunda época consecutiva em que o F. C. Porto cai nos oitavos de final da Champions. Na última edição da prova, os dragões fora afastados pelos italianos da Juventus.