F. C. Porto vence Boavista

O F. C. Porto venceu (2-0), este sábado, o dérbi da Invicta em jogo a contar para a 27.ª jornada da liga. Felipe e Herrera marcaram os golos dos azuis e brancos.

A equipa de Sérgio Conceição entrou praticamente a vencer na partida. Logo aos dois minutos, Felipe aproveitou um bom cruzamento de Sérgio Oliveira e, de cabeça, inaugurou o marcador.

Como resposta, Renato aproveitou um ressalto e tentou a sorte com um pontapé acrobático mas a bola acabou por rasar a barra. O F. C. Porto continuou a controlar a partida e a criar as melhores oportunidades para ampliar a vantagem: Felipe, novamente de cabeça, e Ricardo estiveram muito perto mas valeram as defesas de Vagner.

Aos 34 minutos, Jorge Simão foi obrigado a fazer uma substituição: David Simão lesionou-se e teve de abandonar o encontro, dando lugar a Vítor Bruno. O central acabaria mesmo por ver o cartão vermelho, após uma falta sobre Sérgio Oliveira mas, após consultar o VAR, o árbitro voltou atrás com a decisão.

Aos 63 minutos, Herrera, que este sábado regressou à titularidade após cumprir um jogo de castigo, aproveitou um enorme erro de Vagner: Na marcação de um pontapé de baliza, o guarda-redes axadrezado colocou a bola diretamente nos pés do mexicano, que fez o 2-0.

Pouco depois, o árbitro assinalou grande penalidade a favor do F. C. Porto, após uma falta de Sparagna sobre Maxi Pereira. Na conversão do castigo máximo, Sérgio Oliveira não falhou mas o golo foi anulado. O juiz considerou que bola rematada pelo pé direito de Sérgio Oliveira, que escorregou quando marcou o penálti, bateu no pé esquerdo no caminho para a baliza.

Com este resultado, o F. C. Porto continua na liderança, com dois pontos de vantagem em relação ao Benfica, que este sábado vence o Feirense, e oito em relação ao Sporting que domingo recebe o Rio Ave. Na próxima jornada, o F. C. Porto defronta o Belenenses, no Restelo e o Boavista recebe o Tondela.