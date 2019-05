F. C. Porto vence Braga e sagra-se campeão de juniores da 1.ª divisão

Hoje às 18:59 Facebook

O F. C. Porto venceu (2-0), esta terça-feira, o Braga e conquistou o 23.º campeonato nacional de juniores da 1,ª divisão. Angel Yesid e Romário Baró carimbaram os golos que deram a vitória aos dragões no Olival.

Os dragões, que já tinham conquistado a UEFA Youth League esta temporada, precisavam de vencer para recuperar três anos depois o campeonato, terminando a prova com 37 pontos, mais um do que o Benfica, que venceu o Sporting, por 2-0.

Mesmo assim, o Sporting de Braga entrou melhor, apostando no corredor central para se aproximar da baliza de Francisco Meixedo.

Mas esse período de superioridade foi sol de pouca dura. Romário Baró começou a pegar no jogo e a servir bem os colegas da frente. No entanto, foi de bola parada que surgiu o primeiro lance de perigo. Fábio Vieira num livre frontal rematou ligeiramente desviado.

O golo chegaria pouco depois. Afonso Sousa foi mais forte no choque com Bruno Rodrigues e deixou a bola para Angel Yesid empurrar, sem oposição, para o fundo das redes.

No segundo tempo, a formação comandada por Mário Silva manteve a tendência, criando fortes dificuldades para os bracarenses avançarem no terreno.

O F. C. Porto voltou a marcar, desta feita aos 62 minutos, por intermédio de Romário Baró. Este golo veio trazer ainda mais confiança e segurança para a formação da casa que, facilmente, controlou o resultado, não deixando fugir o título para o Benfica, que acaba a prova na segunda posição, com menos um ponto.

Este é o 23.º título do F. C. Porto neste escalão, ficando com menos um troféu do que a equipa encarnada.