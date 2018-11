F. C. Porto vence Schalke no Dragão

Sofia Esteves Teixeira Ontem às 21:53 Facebook

O F. C. Porto venceu (3-1) esta quarta-feira o Schalke 04 em jogo da Liga dos Campeões. Militão, Corona e Marega marcaram os golos dos azuis e brancos e garantiram o primeiro lugar do grupo D.

A equipa azul e branca entrou em campo com os oitavos de final assegurados - o Lokomotiv já tinha vencido (2-0) o Galatasaray - mas, ainda assim, um triunfo assegurava a liderança do Grupo D.

A vitória do F. C. Porto foi desenhada na segunda parte. Na sequência de um canto do lado esquerdo batido por Corona, Óliver recebeu a bola, cruzou para a área e Éder Militão, de cabeça, fez o primeiro da noite e estreou-se a marcar com a camisola dos dragões.

Três minutos depois, foi Corona a fazer o gosto ao pé, com um grande tento. O extremo do F. C. Porto fintou um adversário, combinou com Brahimi e rematou para o fundo da baliza de Fahrmann. Corona tornou-se no primeiro mexicano na história da Champions a marcar em 3 jogos consecutivos na Liga dos Campeões.

A equipa alemã ainda assustou, depois de Bentaleb reduzir, de grande penalidade, por 2-1 mas o golo da tranquilidade chegou perto do fim. Após uma assistência de Otávio, Marega, dentro da área, fez um chapéu perfeito a Fahrmann e selou a vitória da equipa da casa.

O F. C. Porto apurou-se pela 15.ª vez aos oitavos de final da Liga dos Campeões, em 22 presenças, e terminou na liderança do Grupo D com 13 pontos, mais cinco do que o conjunto de Gelsenkirchen, segundo classificado, com oito.

O Galatasaray, com quatro pontos, e o Lokomotiv, que somou esta quarta-feira os primeiros três, vão disputar o terceiro posto e consequente passagem aos 16 avos de final da Liga Europa.