Bernardo Silva brincou com amigo e a Federação vai investigá-lo por racismo

Uma brincadeira de Bernardo Silva dirigida a Mendy correu mal ao internacional português e pode-lhe valer um castigo. O jogador do Manchester City foi acusado de racismo e a Federação Inglesa já garantiu estar atenta ao caso.

O que não passava de uma brincadeira pode trazer problemas a Bernardo Silva. Conhecido pela boa disposição, o português fez duas publicações nas redes sociais dirigidas a Mendy, com quem já protagonizou momentos de boa disposição - a final da Taça da Liga, em que Mendy beijou Bernardo, foi um deles - e foi acusado de racismo.

Na primeira, o internacional português, que no sábado fez o primeiro hat-trick da carreira na goleada do City, partilhou um vídeo de Mendy no Instagram com uma camisola preta, afirmando que tinha acabado de ver o companheiro de equipa "completamente nu". Comentário que não caiu bem entre os internautas, que acusaram o português de racismo, obrigando-o a apagar a publicação.

Já este domingo, no Twitter, Bernardo Silva comparou o francês aos bombons "Conguito". O colega de equipa levou a publicação como uma brincadeira, respondendo "1-0 para ti, veremos", mas surgiram novas críticas e acusações de racismo, levando o extremo português novamente a apagar a publicação, sem antes deixar uma mensagem: "Hoje em dia não se pode brincar com um amigo. Estas pessoas...".

Segundo o "Mirror", a Federação Inglesa de Futebol já garantiu estar a investigar o caso e o jogador de 25 anos corre o risco de ser castigado.