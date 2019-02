"Desde que Danilo regressou é recorrente entradas destas"

JN Ontem às 23:34 Facebook

No programa "Universo Porto da Bancada" desta terça-feira, Francisco J. Marques, diretor de comunicação dos azuis e brancos, criticou a "excessiva dureza" nos encontros com o F. C. Porto.

"O jogador entra claramente às pernas do Danilo. Vê-se. É publico que o Danilo teve uma lesão grave na época passada e, desde que regressou, é recorrente entradas destas sobre ele. Quase que começa a parecer que há uma tentativa de condicionar os nossos jogadores e de cometerem faltas cirúrgicas para diminuírem a capacidade física deles", começou por dizer Francisco J. Marques, salientando, também, as faltas sofridas por Corona.

"Se há uma equipa suspeita de pagar para vencer ou de entrar no sistema judicial, também posso levantar a suspeita que possa estar a haver pagamentos para isto acontecer. A lesão do Danilo tem uma implicação óbvia para o F. C. Porto. O Corona também tem sido vítima de muitas faltas que ultrapassam o normal, roçam o violento. Tem-se notado um incremento deste tipo de coisas. Não pode acontecer. Há muitas maneiras de condicionar as equipas, algumas ultrapassam o que é normal", concluiu.