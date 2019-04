"Frango" de De Gea no segundo golo de Messi ao Manchester United

Nuno Barbosa Hoje às 21:29 Facebook

O Barcelona está com pé e meio nas "meias" da Liga dos Campeões. Depois de ter ganho, por 1-0, ao United, em Manchester, a equipa catalã está agora a vencer os red devils, por 2-0, em Camp Nou. O argentino Lionel Messi marcou os dois golos e, num deles, contou com a preciosa "ajuda" do guarda-redes adversário

David De Gea ficou muito mal na fotografia do segundo golo do Barcelona ao Manchester United, na partida desta terça-feira. O guarda-redes da equipa inglesa deixou a bola passar por baixo do corpo e como que encerrou a participação dos red devils nesta edição da Liga dos Campeões.

Quanto ao primeiro golo da partida, também da autoria de Messi, nesse o génio do argentino ficou bem patente no início da jogada.