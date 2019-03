Hat-trick de Ronaldo dá quartos de final à Juventus. Veja os golos

Sofia Esteves Teixeira Hoje às 21:54, atualizado às 23:23 Facebook

A Juventus venceu (3-0) esta terça-feira o Atlético de Madrid na segunda mão dos oitavos de final da Liga dos Campeões e apurou-se para os quartos de final da prova. Cristiano Ronaldo marcou os três golos da equipa italiana.

Apesar da derrota (2-0) em Madrid, na primeira mão dos oitavos de final da Liga dos Campeões, Cristiano Ronaldo nunca perdeu a confiança, tendo dito, em antevisão ao encontro, que a equipa de Turim podia mesmo "viver uma noite mágica". E, num dia em que Álvaro Domínguez, antigo jogador dos colchoneros, considerou que o avançado nunca "seria considerado uma lenda", foi o português a ser mais uma vez decisivo, ao marcar o oitavo hat-trick da carreira na Champions e assegurar a passagem da Vecchia Signora aos quartos de final da competição.

O primeiro golo surgiu aos 27 minutos. Após um cruzamento de Bernardeschi para o segundo poste, Cristiano Ronaldo saltou mais alto que Juanfran e bateu Oblak. Estava aberto o marcador e a esperança renasceu em Turim.

Já na segunda parte, outra vez Cristiano Ronaldo. E outra vez de cabeça. Oblak ainda defendeu dentro da baliza, mas a tecnologia da linha de golo confirmou o bis do internacional português. Perto do fim do encontro, o selar de uma noite mágica. Correa empurrou Bernardeschi na grande área e o árbitro não hesitou em assinalar uma grande penalidade. Na marcação do castigo máximo, o camisola sete da Juventus não tremeu e fez 0 3-0 para a equipa da casa.

Um hat-trick que mexeu com as emoções: Georgina, namorada do craque, não se conteve e foi às lágrimas, tal como Simeone, que viu o sonho de jogar a final da Champions no Wanda Metropolitano dado por terminado.

Veja os golos do português: