Invasão e agressões no Leixões-F. C. Porto em Juniores A

Final de jogo quente no Complexo Desportivo do Lusitanos de Santa Cruz, com adeptos matosinhenses a agredirem elementos do "staff" portista.

O final do jogo Leixões-F. C. Porto, de Juniores A, realizado esta tarde, ficou marcado por agressões e invasão de campo. Após o apito final do jogo, que ditou a vitória dos "dragões" por 2-1, os adeptos leixonenses invadiram o relvado e, depois, tentaram invadir o balneário dos azuis e brancos. Ainda chegaram a bater em alguns elementos do "staff" portista.

O reforço policial foi chamado ao local para serenar os ânimos.