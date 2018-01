J. Marques reage a cântico do Sporting: "Por falar em labregos"

Hoje às 00:26, atualizado às 00:46 Facebook

Twitter

Partilhar

Os adeptos do Sporting entoaram, esta quarta-feira à noite, um cântico polémico durante o jogo de hóquei em patins disputado com o F. C. Porto, no Dragão Caixa. O diretor de comunicação dos dragões já reagiu.

"Ai quem me dera, que a bancada do Estoril fosse com o car....", entoaram os adeptos sportinguistas, numa alusão ao sucedido no Estoril - F. C. Porto, da passada segunda-feira, interrompido devido à alegada instabilidade da bancada do Estádio António Coimbra da Mota, onde estavam cerca de três mil adeptos portistas.

Francisco J. Marques, diretor de comunicação dos dragões, não tardou em reagir, e fê-lo através do Twitter.

"Por falar em labregos...", lê-se na descrição que acompanha um vídeo dos adeptos a cantarem.