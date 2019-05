J. Marques: "Uma das mais prestigiadas revistas encontrou interesse nos emails do Benfica"

JN Hoje às 22:00, atualizado às 22:40 Facebook

Francisco J. Marques, diretor de comunicação do F. C. Porto, abordou esta terça-feira o destaque que o caso do E-mails e Rui Pinto tiveram na revista "The New Yorker".

"While Rui Pinto sits in jail, his revelations are bringing down the sport"s most famous teams and players" ("Enquanto Rui Pinto está na prisão, as suas revelações abatem as equipas e os jogadores mais famosos da modalidade"). É assim que começa uma longa reportagem, publicada ontem, segunda-feira, no site da "The New Yorker", prestigiada revista norte-americana.

Rui Pinto, o hacker que abalou o futebol português e está nas mãos da Justiça, é um dos grandes protagonistas do trabalho, que destaca também o impacto que as revelações tiveram no futebol europeu. O caso dos e-mails, revelado por Francisco J. Marques, diretor de comunicação do F. C. Porto, e que visa o Benfica, é um dos assuntos em destaque: "The Benfica scandal", lê-se.

Esta terça-feira, o diretor de comunicação do F. C. Porto, que deu o contributo à reportagem, elogiou o trabalho feito pela revista norte-americana.

"No final da conversa, o jornalista disse-me: 'estou a escrever isto e depois vou enviar para Nova Iorque. Serás contactado por alguém para confirmar que aquilo que me disseste está correto'. E de facto, aconteceu. Fui contactado e estiveram 15 minutos a fazer-me perguntas. Eles consideram este caso como o maior escândalo do futebol português nas últimas décadas. Não deixa de ser muito diferente do que temos dito. Há alguns pormenores a que não podemos passar à frente. Uma das mais prestigiadas revistas encontrou interesse nos emails do Benfica para fazer o texto. Sabem que que interesse é esse? O chamado interesse público. Senhores da ERC, vejam isto. Eles só escrevem depois de comprovarem as coisas. Não porque alguém lhes diz", disse no programa "Universo Porto na bancada" desta terça-feira.

Francisco J. Marques deixou ainda críticas à arbitragem da final da Taça de Portugal, frente ao Sporting, que a equipa azul e branca perdeu nas grandes penalidades.

O Jorge Sousa decidiu mostrar cartão amarelo ao corte com a mão de Coates, o que é estranho. Ainda mais estranho pelo passado do Jorge Sousa. Num jogo de 2010/11, ele expulsou um jogador do F. C. Porto. Porque será que entretanto mudou o critério? Será por a cor das camisolas serem diferente? Alguma alteração às regras? Os árbitros têm sistematicamente critérios um bocadinho mais apertados em relação ao F. C. Porto. O F. C. Porto ficou em segundo lugar da Liga apesar de fazer uma bela época e uma boa pontuação. O Benfica, nos jogos fora, teve sempre arbitragens muito simpáticas", começou por dizer, considerando ter de haver "consequências".

"Na final da Taça temos três lances polémicos, todos decisivos a favor do Sporting. Isto é sistemático. Tem de haver consequências disto. O empurrão ao Hernâni é muito visível. O que vai acontecer agora? Quem estava com o VAR, o que é que lhe vai suceder? Ele tem as imagens, viu de certeza. Vai ficar duas semanas de castigo? Luís Godinho, João Pinheiro, Hugo Miguel, estes arbítrios que tiveram desempenhos maus para o ano vão ter os mesmos desempenhos? Que garantias temos que as competições vão ser disputadas com justiça? O F. C. Porto foi muito prejudicado. Jogou muito melhor e foi superior em tudo menos nos penáltis. Mas com uma arbitragem certa, o jogo provavelmente não chegaria aos penáltis", concluiu.