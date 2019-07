Jogadores do Benfica retidos meia hora no avião na chegada a Beja

Hoje às 09:16 Facebook

A comitiva do Benfica esteve retida no avião durante 30 minutos após ter parado na placa de estacionamento do Terminal Cívil Aeronáutico de Beja.

O facto deveu-se à falta dos elementos dos Serviços Alfandegários, que chegaram ao TCBeja cerca das 7.35 horas, sem os quais os passageiros não poderiam desembarcar.

A chegada do voo procedente de Boston estava prevista para as 7.40 horas, mas a aeronave aterrou nas pistas militares da BA11 cerca das 7 horas, facto com o qual os membros da Alfândega não contavam.

Depois um a um, com Luís Filipe Vieira à frente, seguiram-se os jogadores e a equipa técnica e finalmente o restante staff, cumpriram as obrigações fronteiriças deixando a aerogare com destino ao autocarro do clube que os esperava à porta do terminal.

Recebido pelo presidente da Câmara de Beja, Vieira lamentou a espera dentro do avião "depois de uma longa e cansativa viagem". "Ainda estou com cara de sono", disse, antes de receber uma oferta de Paulo Arsénio, vinho das comemorações do nascimento de Soror Mariana Alcoforado, tendo retribuído com una camisola dos Campeões Nacionais.