José Antonio Reyes, ex-jogador do Benfica, morreu num acidente em Espanha

Sandra Alves Hoje às 12:22, atualizado às 12:52 Facebook

Twitter

Partilhar

José Antonio Reyes, ex-jogador do Benfica, de 35 anos, morreu este sábado num acidente de viação em Utrera, Sevilha.

O acidente que vitimou o jogador espanhol ocorreu às 11.40 horas (10.40 horas em Portugal continental), numa autoestrada entre Sevilha e Utrera, localidade onde nasceu, tendo o carro em que circulava sofrido um despiste, incendiando-se de seguida, de acordo com a agência EFE.

Vários clubes espanhóis já manifestaram nas redes sociais o seu pesar pela morte do jogador de 35 anos, nomeadamente o Benfica.

"Não poderíamos ter uma notícia pior. Morreu num acidente de viação o nosso querido José Antonio Reyes. Descanse em paz", indica uma curta nota publicada no Twitter oficial do Sevilha, clube da Liga espanhola no qual alinha o defesa internacional português Daniel Carriço.

José Antonio Reyes foi o jogador mais jovem a estrear-se na liga principal espanhola ao serviço do Sevilha, aos 16 anos.

Na época 2003/2004 transferiu-se para o Arsenal (Inglaterra) por 30 milhões de euros, onde venceu uma Premier League - o primeiro espanhol a conseguir este título - e ergueu uma Taça de Inglaterra.

Reyes, que atuou esta temporada no Extremadura, da segunda divisão espanhola, jogou no Benfica na época 2008/09, por empréstimo do Atlético de Madrid, tendo disputado 35 jogos e marcado seis golos ao serviço das "águias", pela qual conquistou a Taça da Liga, concretizando um golo na final, frente ao Sporting.

O avançado, que tem 21 internacionalizações pela seleção de Espanha, nas quais marcou quatro golos, conquistou por cinco vezes a Liga Europa e venceu uma Supertaça europeia.

Os últimos clubes por onde passou foram o Sevilha, Espanyol, Córdoba, Xinjiang e atualmente jogava no Extremadura.