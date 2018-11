Juve Leo ausente do Sporting-Chaves

JN Hoje às 21:14 Facebook

A Juventude Leonina, a claque mais antiga do Sporting, não marcou presença no jogo do Sporting com o Chaves, em Alvalade, neste domingo.

A claque nem colocou as habituais tarjas no topo sul, num dia em que o líder, Mustafá, e o ex-presidente dos leões Bruno de Carvalho foram detidos.

A detenção de Bruno de Carvalho e de Mustafá foi também confirmada pela Procuradoria-geral da República (PGR). "Ao abrigo do disposto no art.º 86.º, n.º 13, al. b), do Código de Processo Penal, confirma-se que foram efetuadas duas detenções no âmbito do inquérito relacionado com as agressões na Academia do SCP em Alcochete", refere a PGR em resposta à Lusa, indicando que os detidos "serão oportunamente presentes ao Juiz de Instrução Criminal para aplicação das medidas de coação".