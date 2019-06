Manchester City e o "levantador profissional de troféus"

Rita Salcedas Hoje às 13:36 Facebook

O Manchester City, onde Bernardo Silva joga desde 2017/18, não perdeu a oportunidade de assinalar a conquista da Liga das Nações pelo português ao serviço da seleção nacional.

Foi através de um conjunto de fotografias publicadas no Twitter, em que o ex-jogador do Benfica surge a erguer vários troféus conquistados nesta temporada, que os "cityzens" lembraram a mais recente vitória de Bernardo, atribuindo ao jogador uma nova ocupação. "Levantador profissional de troféus", pode ler-se na publicação.

É só mais um troféu coletivo a passar pelas mãos do português que, nesta época, ao serviço do Manchester City, venceu o campeonato inglês, a Taça da Liga, a Taça de Inglaterra e a Supertaça, ainda em 2018. O jogador tem sido endeusado por terras de Sua Majestade, com o capitão da equipa britânica, Vicent Kompany, e o técnico Guardiola a deixarem-lhe rasgados elogios.

Bernardo Silva, que assistiu Gonçalo Guedes no golo que deu a vitória portuguesa sobre a Holanda (1-0), foi considerado o melhor jogador desta primeira edição da Liga das Nações.