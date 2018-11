Moreirense vence Benfica na Luz e agrava estatísticas de Rui Vitória

Sofia Esteves Teixeira Hoje às 22:47 Facebook

O Moreirense venceu, esta sexta-feira, o Benfica no Estádio da Luz, 3-1, em jogo da nona jornada da Liga. Jonas abriu o marcador mas Chiquinho, Pedro Nuno e Loum selaram a reviravolta.

Com Jonas e João Félix no onze, o Benfica entrou bem no encontro e foi com esta dupla que chegou à vantagem logo aos dois minutos. O português assistiu o brasileiro que, com um remate certeiro, abriu o marcador. No entanto, três minutos bastaram para a equipa de Moreira de Cónegos restabelecer o empate. Após um passe de Arsénio, Chiquinho surpreendeu Vlachodimos e fez o 1-1.

Motivado pelo golo, o Moreirense superiorizou-se e chegou ao segundo golo aos 16 minutos. Num lance em que a defesa encarnada cometeu alguns erros defensivos, Arsénio fugiu pela direita, batendo Fejsa, e cruzou para o meio da área, onde Pedro Nuno se antecipou e fez o 2-1.

Aos 35 minutos, nova surpresa do Moreirense e balde de água fria para os encarnados: Loum fez o 3-1, depois de um lance que começou com uma saída em falso de Vlachodimos. A bola acabou por ir para Loum que, de muito longe, atirou colocado e, com um grande golo, aumentou a vantagem dos forasteiros.

Na segunda parte, o Benfica tentou ir atrás do resultado mas pecou pela falta de finalização e não conseguia encontrar soluções para anular a organização do adversário. E, ao 77 minutos, ficou reduzido a dez após uma expulsão de Jardel, após atingir Arsénio.

Foi a terceira derrota seguida do Benfica, depois dos desaires com Ajax, para a Liga dos Campeões, e o Belenenses, no Jamor, para a Liga, na jornada anterior.

Terça-feira o Benfica tem um encontro decisivo para a Liga dos Campeões, ao receber o Ajax, na Luz.