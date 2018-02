Não foi só ares, Tiquinho marcou ao Sporting e deu vantagem ao F. C. Porto

JN Hoje às 22:17 Facebook

O F. C. Porto venceu (1-0), esta quarta-feira, o Sporting em jogo a contar para a primeira mão da Taça de Portugal. Soares foi o autor do único golo do jogo.

O primeiro aviso foi dado por Soares, logo aos sete minutos de jogo, na sequência de um cruzamento de Herrera mas o remate saiu por cima. Como resposta, Bruno Fernandes, aos 25 minutos, rematou forte mas valeu a atenção de Casillas, que impediu o golo do médio leonino.

Pouco depois, Sérgio Oliveira viu o poste negar-lhe o tento na cobrança de um livre direto. Seria Soares, na segunda parte, a abrir o marcador. Após um bom cruzamento de Sérgio Oliveira para a área, Tiquinho cabeceou colocado para o fundo da baliza e marcou o único golo do encontro. O brasileiro não marcava desde 21 de dezembro.

Na estreia pelo F. C. Porto, a 4 de fevereiro de 2017, Soares fez os dois golos que deram o triunfo ao F. C. Porto sobre o Sporting, então a contar para a Liga I.

Perto do fim do jogo, Acuña viu o segundo cartão amarelo após uma entrada sobre Hernâni e foi expulso do encontro, deixando o Sporting a jogar com menos um.

A segunda mão da Taça de Portugal, em Alvalade, está marcada para 18 de abril.