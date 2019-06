Neymar acusado de violar mulher em Paris

Ontem às 22:57 Facebook

Mulher apresentou queixa em S. Paulo contra o futebolista brasileiro por factos alegadamente ocorridos no passado dia 15 de maio, em Paris.

Segundo o UOL Esporte, o jogador do PSG travou conhecimento com a mulher no Instagram. E a mesma fonte acrescenta que foi através desta rede social que terá marcado encontro na cidade francesa, em casa de um amigo, e que um assessor do futebolista terá pagado a viagem e a reserva de hotel à alegada vítima.

Foi no hotel, ainda de acordo com o UOL Esporte, que Neymar se encontrou com a alegada vítima. Segundo o mesmo relato, o jogador "estava alcoolizado".

"A mulher acusou Neymar de ficar agressivo e, mediante violência, praticou relação sexual sem o consentimento da vítima", pode ainda ler-se.

Neymar nega, diz que não foi notificado e que só se pronunciará após analisar a acusação registada na 6.ª Delegacia da Defesa da Mulher, em Santo Amaro (S. Paulo).