Osorio garantido no Dragão até 2022

O F. C. Porto assegurou, esta quarta-feira - último dia do mercado de transferências - a contratação de Osorio, defesa central do Tondela, que vai assinar até 2022 pelos azuis e brancos, numa operação que ronda os dois milhões de euros.

Os dragões emprestam, ainda, o central da equipa B, Jorge Fernandes ao Tondela, sem opção de compra, com o atleta da equipa B a ter a oportunidade de rodar numa formação do principal escalão do futebol português.

Outro empréstimo confirmado esta quarta-feira foi o de André Pereira. O avançado da formação B dos dragões vai atuar no V. Setúbal, onde jogava Gonçalo Paciência, resgatado pelos dragões neste mês de janeiro.