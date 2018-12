Pai do capitão do Estugarda morre no estádio após ver filho jogar

Sofia Esteves Teixeira Hoje às 00:43 Facebook

O pai de Christian Gentner, capitão do Estugarda, morreu este sábado no estádio Mercedes Benz Arenza, após ver o jogo do filho frente ao Hertha Berlin.

Christian Gentner disputou os 90 minutos do encontro, fez a assistência para um dos golos de Mário Gómez, que bisou no encontro, e, no final da vitória por 2-1, foi o capitão a prestar declarações nas entrevistas rápidas.

Já no balneário, o irmão do jogador chamou-o e informou-o de que o pai se estava a sentir mal. O capitão subiu com o médico do clube, que tentou reanimar Herbert Gentner, mas sem sucesso.

O Estugarda já publicou uma nota no site oficial, dando as condolências ao capitão. "O Estugarda lamenta o falecimento do pai do nosso capitão Christian Gentner, Herbert Gentner, que morreu no estádio depois do jogo do VfB, em sua casa, contra o Hertha Berlin. Todo o clube oferece o seu apoio e condolências para a família Gentner neste momento difícil", pode ler-se.